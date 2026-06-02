Festa della Repubblica, il presidente Mattarella: “La Costituzione è nostra casa comune”Politica
Il presidente ha scritto al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, in occasione degli 80 anni della Repubblica: “Momento di alto significato che rinnova l'impegno collettivo all'affermazione, alla tutela e alla piena attuazione dei valori che costituiscono il fulcro della nostra Costituzione, 'casa comune'". La premier Meloni: “Una ricorrenza che non rappresenta soltanto una data storica, ma racconta il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme”
Si celebra oggi, 2 giugno, la Festa della Repubblica. In occasione della celebrazione, di cui oggi ricorre l’ottantesimo anniversario, il Presidente Sergio Mattarella ha inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano un messaggio: “Sono trascorsi ottant'anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento, da parte degli italiani, di un atto di libertà senza precedenti. Con il suffragio universale, donne e uomini, insieme per la prima volta, decisero di lasciarsi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze di un regime oppressivo e totalitario, per avviare la ricostruzione di un Paese libero, democratico, repubblicano”. E anche la premier Giorgia Meloni ha pubblicato oggi un messaggio sui social, celebrano la Festa che "racconta il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme: con storie di sacrificio, coraggio, unità, solidarietà e impegno, generazione dopo generazione".
La Costituzione come “casa comune”
Il presidente Mattarella ha aggiunto che “nell'ottantesimo anniversario della Repubblica, onoriamo la memoria dei militari che, con i Gruppi di Combattimento, reparti che, con abnegazione e valore combatterono nella Guerra di Liberazione, furono tra i protagonisti della rinascita d'Italia, restituendo alla nazione onore e libertà. Non celebriamo oggi solamente una ricorrenza storica, ma un momento di alto significato che rinnova l'impegno collettivo all'affermazione, alla tutela e alla piena attuazione dei valori che costituiscono il fulcro della nostra Costituzione, "casa comune" che garantisce la vita della nostra comunità nazionale, i nostri diritti, richiamandoci al contempo ai nostri doveri di solidarietà”.
L’impegno dell’Italia per il “ripristino del valore delle regole”
“Le difficoltà e i rischi che attraversano oggi la nostra sicurezza e il nostro benessere vanno affrontati con fermezza”, ha scritto ancora il Presidente della Repubblica. “Non potrà esservi vera pace fino a quando permarranno focolai di minaccia e non potrà esservi vero benessere se anche soltanto una parte dell'umanità sarà costretta a vivere nella precarietà. L'Italia, con l'Europa, è impegnata nel ripristino del valore delle regole nella vita della comunità internazionale, per uscire da una fase di permanente conflittualità, nell'edificazione di una nuova effettiva sicurezza per tutti i popoli”.
“Viva le Forze Armate e viva la Repubblica”
“Le Forze Armate italiane, pilastro della Repubblica e presidio dei principi alla base della pacifica convivenza tra i popoli, sono chiamate a concorrere al raggiungimento di questo obiettivo. È con questi sentimenti, nel ricordo di quanti hanno fatto sacrificio della vita per l'indipendenza e la libertà della Patria, che insieme a tutto il popolo italiano stringo idealmente in un affettuoso abbraccio i militari di ogni ordine e grado, rinnovando loro la gratitudine per l'impegno profuso, con l'augurio più fervido. Viva le Forze Armate, viva la Repubblica”, ha concluso Sergio Mattarella.
Leggi anche
2 giugno, il passaggio delle Frecce Tricolori su Roma. VIDEO
Le parole di Giorgia Meloni
Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha scritto un messaggio pubblicato sui social: “Oggi celebriamo gli ottant’anni della Repubblica Italiana. Una ricorrenza che non rappresenta soltanto una data storica, ma racconta il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme: con storie di sacrificio, coraggio, unità, solidarietà e impegno, generazione dopo generazione. Perché sono certo le grandi storie, ma anche - e forse soprattutto - le piccole scelte quotidiane ad aver fatto dell'Italia la straordinaria Nazione che è oggi. Ottant’anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti verso chi ci ha preceduto e ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra comunità nazionale. Ma, allo stesso tempo, ci ricordano la responsabilità che ciascuno di noi ha nel custodire e rafforzare ogni giorno questo patrimonio, al servizio della Patria e delle generazioni future. Buona Festa della Repubblica. Buon 2 giugno”.
Vedi anche
2 giugno, l'Inno d'Italia all'Altare della Patria. VIDEO
©Ansa
Festa 2 giugno, parata e celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica
Si celebrano oggi gli 80 anni della Repubblica Italiana, e dopo l'omaggio all'Altare della Patria si sta tenendo la tradizionale parata militare ai Fori Imperiali alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Previsto anche uno spettacolo serale che sarà trasmesso da Piazza del Quirinale. Ieri il Presidente ha ricordato che la guerra 'colpisce brutalmente e in modo indebito la popolazione civile del Libano”