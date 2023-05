Meteo, previsioni di lunedì 15 maggio: ancora maltempo sull’Italia

La settimana prossima inizia con nuvole e precipitazioni su gran parte del Paese, complice un vortice ciclonico in arrivo dalla Tunisia. Al Nord la prima parte della giornata si apre con cieli soleggiati, per poi lasciare spazio - soprattutto al Nordest - al maltempo. Al Centro, in serata, si attendono anche nubifragi. Al Sud la situazione risulta compromessa già dalla mattina

Non sarà un inizio settimana soleggiato quello che ci aspetta. Lunedì 15 maggio quasi tutta Italia dovrà fare ancora i conti con piogge e cieli coperti: un ciclone dalla Tunisia raggiunge i territori del Sud, portando maltempo diffuso già in mattinata. Poi le scarse condizioni meteo risaliranno lo Stivale, colpendo le regioni del Centro, dove in nottata si attende qualche nubifragio. Al Nord, la mattina soleggiata si trasformerà in una serata piovosa ( LE PREVISIONI METEO ).

Le previsioni al Nord

La giornata al Nord Italia si apre con cieli sereni e soleggiati, o al massimo poco nuvolosi. La situazione peggiora man mano che si avvicina la sera, soprattutto al Nordest (a partire dall’Emilia-Romagna), bagnato da piogge via via più diffuse che in alcuni casi prenderanno la forma del nubifragio. Temporaneo aumento delle temperature massime, attese tra i 19°C di Genova, Venezia e Trieste e i 23-24°C di Torino, Milano e Trento.

Le previsioni al Centro e in Sardegna

Bel tempo o comunque poco nuvoloso anche al Centro, ma soltanto fino a metà pomeriggio: un vortice ciclonico farà tornare prima le nuvole e poi la pioggia. Previste precipitazioni anche forti su Lazio, Umbria e regioni adriatiche. Sulle Marche, in nottata, sono attesi anche nubifragi. A Roma si sta tra i 12 e i 20°C, a Firenze tra gli 11 e i 23°C.

Le previsioni al Sud e in Sicilia

I primi territori a essere colpiti dal vortice ciclonico saranno quelli del Sud Italia, dove la giornata risulterà subito compromessa da piogge diffuse, anche abbondanti e sotto forma di nubifragio in Campania. Con il passare delle ore la situazione tenderà a migliorare sui settori tirrenici, in Sicilia e in Puglia, mentre continuerà a piovere fortemente in Campania. Temperature massime in diminuzione di qualche grado. A Napoli i termometri andranno dai 15 ai 18°C, a Palermo dai 17 ai 18°C.