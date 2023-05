Allerta meteo, scuole sono chiuse per maltempo il 17 maggio: ecco dove

Domani lezioni sospese a Bologna e Rimini. Lo hanno deciso le amministrazioni comunali a causa del forte maltempo che sta colpendo anche la regione e per cui è stata disposta l'allerta rossa, che sarà valida fino alla mezzanotte (notizia in aggiornamento) ascolta articolo Condividi

Scuole chiuse anche il 17 maggio in diverse zone dell'Emilia-Romagna dopo l'ennesima allerta rossa per il maltempo, che sarà in vigore dalla mezzanotte di mercoledì a quella di giovedì 18 maggio. L'allerta riguarderà, per criticità idrica e idrogeologica la montagna, la collina e la pianura romagnola, così come la collina bolognese. Allerta idrica invece per la costa romagnola e la pianura bolognese, idrogeologica per la montagna e la collina emiliana centrale (MALTEMPO IN EMILIA-ROMAGNA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

Istituti scolastici sospesi nel Bolognese e nel Riminese Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse domani nei Comuni di Bologna e di Rimini. Per quanto riguarda il capoluogo emiliano-romagnolo, il Comune sta predisponendo l'apposita ordinanza, mente a Rimini, come spiega l'amministrazione in una nota, "resteranno chiusi" anche "i centri di formazione professionale (IeFP), i centri educativi, i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani, i centri diurni per disabili e i centri socio-occupazionali nonché è prevista l'interruzione delle attività sportive svolte presso le palestre scolastiche aventi sede nel territorio comunale, la chiusura di strutture e impianti sportivi comunali e palestre scolastiche aventi sede nel territorio comunale. Non si svolgerà inoltre per la giornata di domani il mercato ambulante del mercoledì".

A Modena scuole aperte, ma "massima attenzione negli spostamenti" Le scuole di Modena rimangono aperte, ma in vista dell'aumento dell'intensità del maltempo, con precipitazione previste anche per tutta la giornata di mercoledì, le autorità raccomandano la massima attenzione negli spostamenti evitando quelli non strettamente necessari, visti i disagi ipotizzabili nella viabilità cittadina e provinciale.