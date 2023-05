Maltempo a Bologna, esonda il torrente Ravone: via Saffi allagata

La Protezione civile regionale ha diramato oggi una nuova allerta rossa per piene di fiumi e corsi d’acqua per tutta la giornata di domani, mercoledì 17 maggio. Destano particolare preoccupazione anche i livelli del Savena, già sopra la soglia d’allarme e a rischio di esondazione. Ordinata l'evacuazione delle abitazioni che si trovano vicino al fiorme ascolta articolo Condividi

Nuova esondazione per il torrente Ravone a Bologna, in via Saffi. Il corso d'acqua sotterraneo è al centro delle polemiche in questi giorni e questa mattina anche il sindaco Matteo Lepore ha fatto un sopralluogo. L'acqua è uscita da sotto il negozio già finito al centro di un'ordinanza del Comune. Al momento la strada è stata chiusa in una corsia. Il Ravone è già esondato due volte nelle ultime due settimane e per il quale il Comune oggi ha lanciato una nuova allerta (MALTEMPO IN EMILIA-ROMAGNA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

Preoccupa il Savena, emanata ordinanza di evacuazione di alcune abitazioni Oltre al Ravone, in città preoccupa anche il Savena. In vista dell'allerta rossa, per le piene dei fiumi e dei corsi d'acqua, che proseguirà anche domani, il Comune di Bologna ha emanato un'ordinanza di evacuazione dei piani terra e dei seminterrati di alcune abitazioni che si trovano a ridosso del fiume. Verranno evacuate quindi (interamente) le vie Bosi e Pietro da Anzola, mentre per quanto riguarda via Toscana è stata disposta l'evacuazione per i civici 157, 159, 161, da 175 al 181 e 209, 211 e 213. "È obbligatorio evacuare i piani interrati e piani terra delle abitazioni recandosi ai piani superiori - scrive in una nota il Comune - Nel caso in cui ciò non sia possibile e qualora non ci siano alternative praticabili per poter pernottare in luogo sicuro, sarà possibile telefonare alla centrale operativa della Polizia Locale per essere indirizzati alle strutture di accoglienza appositamente individuate dal Comune". leggi anche Maltempo a Cesena, esonda il fiume Savio: persone bloccate sui tetti

A Monterenzio evacuate dieci persone, altre 12 in via Idice Sempre nel Bolognese, alcune squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute a Monterenzio per una colata di fango che ha interessato un complesso di abitazioni. Lo hanno comunicano gli stessi pompieri, che hanno anche spiegato che le squadre hanno effettuato una evacuazione di 10 persone e che non ci sono feriti. Inoltre, secondo quanto pubblicato dall'amministrazione comunale sul proprio sito, in località "Mulino" a Savazza il fiume Idice è fuoriuscito provocando un parziale allagamento della via Idice ed è stata allagata anche via Portola. Qui i Vigili del fuoco hanno evacuato, in via precauzionale, 12 famiglie della via Idice, ospitate temporaneamente nella casa di riposo "Villa Glory".

