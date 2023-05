2/11 ©Ansa

Già confermata anche per domani un'allerta rossa. Le zone interessate - per criticità idrica e idrogeologica - sono quelle della montagna, della collina e della pianura romagnola, così come la collina bolognese. Sarà invece allerta idrica lungo la costa romagnola e sulla pianura bolognese, idrogeologica per la montagna e la collina emiliana centrale. In foto: Riccione

GUARDA IL VIDEO: L'ondata di maltempo che ha colpito Ravenna