Allerta maltempo anche in Toscana: frane a Marradi e Firenzuola

Allerta arancione nell’alto Mugello, sull'appennino tosco-romagnolo dove piove incessantemente da ieri. “Al Monte Faggiola sono caduti oltre 200 mm di pioggia, 177mm a Palazzuolo sul Senio. Pioverà ancora su queste zone per le prossime 3 ore perdendo poi di intensità” fa sapere il presidente della Toscana Eugenio Giani. “Stiamo monitorando i fiumi, il Lamone a Marradi è in aumento sopra il primo livello di criticità. Date le piogge previste è probabile che raggiunga il secondo livello. Anche sul Santerno i livelli al momento si mantengono sugli stessi valori” aggiunge Giani che ringrazia tutti gli operatori e volontari che non hanno mai smesso di fornire assistenza. “Si aggiunge anche una quarta frazione isolata a cause delle frane: è Piancandoli, nel comune di Firenzuola. Le altre sono Lutirano e Abeto nel comune di Marradi e Coniale nel comune di Firenzuola” aggiorna su Facebook il sindaco di Firenze Dario Nardella che consiglia "massima attenzione alla viabilità e alla segnaletica stradale in queste zone e tenersi costantemente informati tramite i canali della protezione civile e della città metropolitana".