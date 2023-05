Maltempo in Emilia-Romagna, città sott'acqua: la situazione

2/8

Un’altra vittima a Ronta di Cesena dove è stato trovato morto un 70enne: il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Risulta ancora dispersa la moglie. Migliaia le persone evacuate a seguito di strutture allagate e fiumi in piena o esondati che hanno rotto gli argini. A Cesena la gente è stata costretta a salire sui tetti, in attesa di essere portati in salvo dagli elicotteri. A Forlì il sindaco annuncia "la peggiore situazione mai vissuta"

Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna