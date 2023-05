Cosa fare in caso di alluvione, i consigli della Protezione Civile

9/14 ©Ansa

Durante l'alluvione - Se durante l’alluvione ci si trova in un luogo chiuso la Protezione civile raccomanda di non scendere in cantine, seminterrati o garage per mettere al sicuro i propri beni: è pericoloso per la propria vita, così come uscire per mettere al sicuro l’automobile. Se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra bisogna salire ai piani superiori ed evitare l’ascensore, che potrebbe bloccarsi. Aiutare gli anziani e le persone con disabilità