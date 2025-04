Verona, tiramisù per saltare la fila alla Casa di Giulietta: il caso

A Verona l'acquisto di una coppetta di Tiramisù diventa un lasciapassare per aggirare la coda all'ingresso: un escamotage per saltare la fila nel celebre edificio shakespeariano, con annessa polemica. Infatti, il negozio in questione è dotato di un affaccio al primo piano sul famoso Cortile e un'entrata attigua al sito; per questo, è bastato comprare un dolce per godersi la vista della casa-museo, saltando l’usuale fila che quotidianamente vede centinaia di innamorati. Questa trovata però non è per nulla piaciuta al Comune di Verona e all'amministrazione, guidata dal sindaco Damiano Tommasi, che sta investendo forze e personale proprio per filtrare gli ingressi al monumento. È stato quindi deciso di inviare una diffida alla proprietà dell'esercizio, intimandogli di "non diffondere sui social il metodo salta-fila, o altre modalità di ingresso non concordate con il Comune".