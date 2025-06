Scontro Trump-Musk, i rischi per il futuro di SpaceX e della Nasa

Ma è davvero possibile pensare che gli Usa possano fare a meno di SpaceX? Il governo americano negli ultimi anni è diventato ancora più dipendente da Musk e in particolare da SpaceX, che non solo fornisce razzi alla Nasa, ma possiede anche il sistema internet Starlink, fondamentale per il Pentagono e proposto come opzione per migliorare la copertura nelle aree rurali americane.



SpaceX ha ottenuto contratti per oltre 20 miliardi di dollari dalla Nasa e dal Pentagono, secondo la Cnn. Trump quindi non può semplicemente rivolgersi a un'altra compagnia di razzi. Sostituire SpaceX in quei contratti non è realistico. Questo perché non c'è nessun'altra azienda disponibile a sostituirla. Ad esempio, Boeing, l'unica altra compagnia in grado di trasportare astronauti da e per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ha avuto problemi durante il suo unico volo con equipaggio lo scorso anno. Ciò ha richiesto che la sua navicella spaziale Starliner tornasse sulla Terra senza due astronauti, che sono rimasti bloccati sulla ISS per nove mesi invece dei pochi giorni previsti.