Alluvione Emilia Romagna, case e negozi allagati. FOTO

Faenza, una delle città più colpite dall'inondazione del Lamone, si è risvegliata nel fango. Tanti si muovono in bici per le strade, con buste e borsoni, scarponi sporchi e pantaloni arrotolati. I negozianti ammassano per le strade le apparecchiature e i materiali non più utilizzabili. A Cesena, con un passaparola via chat, diversi giovani sono scesi in strada per spalare il fango e aiutare chi ha riportato i danni maggiori