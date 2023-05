Alluvione Emilia Romagna, le testimonianze disperate: "Ho perso tutto"

"E’ un’attività che ho da 14 anni, ci sono tanti sacrifici, è tutto perso”. Questa la dolorosa testimonianza di una donna di Faenza, titolare di un autosalone, che ha visto la propria attività devastata dagli effetti dell'alluvione. Ecco i racconti di chi sta vivendo queste ore drammatiche ascolta articolo Condividi

Senza acqua, luce o gas. Senza l’attività che è costata sacrifici per quasi una vita. Sono tanti i danni e i disagi causati dall’alluvione che ha colpito in queste ore l’Emilia-Romagna. Ecco alcune testimonianze. (EMILIA-ROMAGNA, LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE)

Faenza, la titolare dell'autosalone: “Ho perso tutto” "Ho visto un po' di foto ma arrivare qui è un'altra cosa. E’ un’attività che ho da 14 anni, tutti i sacrifici, tutto perso”. Questa la testimonianza di una donna di Faenza, titolare di un autosalone. “Il Covid, 2 anni di Covid, la guerra adesso questa, basta, finita, difficile ripartire dopo una cosa del genere”, ha raccontato ancora ai microfoni di Sky TG24. “Che cosa è andato sott'acqua? Le moto che vedete, le macchine là fuori, tutta l'attrezzatura di sotto. Guardate, non c'è più niente, tutto da buttar via, 14 anni di sacrifici. Questa è stata la distruzione non so non credo di riaprire perché è di portata inimmaginabile questa situazione, spero solo che qualcuno ci aiuterà", ha raccontato ancora, disperata. approfondimento Alluvione in Emilia-Romagna, Ferrari dona un milione di euro

Le voci della gente di Mercato Saraceno “Ha piovuto due notti e due giorni. Ne avrà fatta mezzo metro, sicuramente. Non c’è più niente, l’alluvione si è portata via tutto”, ha spiegato un uomo di Mercato Saraceno, comune italiano di oltre 6mila abitanti della provincia di Forlì-Cesena. “Mi è partito tutto il piazzale davanti a casa, praticamente tutta l’aia col muro portante che è andato già. Ci sono un sacco di frane, tutto intorno al paese. Ci sono due o tre case in pericolo e anche la mia. Siamo senza luce, senz’acqua, senza gas”, ha raccontato invece un altro signore. “Ci sono delle persone anziane anche, gente che è allettata. Bisogna intervenire in qualche modo. Speriamo che arrivino i soccorsi il prima possibile”. Questa, invece, la testimonianza di una donna del posto. approfondimento Meteo, venerdì allerta rossa in Emilia Romagna, arancione in Lombardia