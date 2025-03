Vittorio Sgarbi ricoverato, la figlia Evelina: "Ci sono miglioramenti"

Il critico d’arte è ricoverato da qualche giorno al Policlinico Gemelli di Roma a causa delle sue condizioni di salute dovute a una sindrome depressiva; ricovero che si era reso necessario anche per il rifiuto di alimentarsi. La figlia gli ha fatto visita: "Non pensavo fosse così grave la situazione, anche se oggi ha voluto lui farsi nutrire, quindi è già un passo avanti"

Le parole della figlia

La figlia Evelina ha riferito in trasmissione di aver fatto visita questa mattina al padre: "Come sta? Molto male. Non pensavo fosse così grave la situazione, infatti mi ha un po’ scosso vederlo così. Tutti conosciamo la sua vitalità… è stato, devo dire, abbastanza pesante. È come dicono i giornali, anche se oggi ha voluto lui farsi nutrire, quindi è già un passo avanti. Mi hanno detto che è migliorato. Solo da oggi ha accettato di mangiare. Questo l’ho visto con i miei occhi", ha detto.