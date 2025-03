Vittorio Sgarbi parla della sua depressione: "Una fase di meditazione"

Sgarbi ha descritto la depressione come una condizione che non aveva mai sperimentato prima e che lo ha colto impreparato. "Come abbiamo il corpo così ci sono anche le ombre della mente, dei pensieri, fantasmi che sono con noi e che non possiamo allontanare", ha affermato. La sensazione viene descritta da Sgarbi come "un treno che si è fermato a una stazione sconosciuta".

Negli ultimi anni, Sgarbi ha affrontato diverse battaglie contro la malattia: un intervento al cuore e un cancro alla prostata hanno segnato profondamente il suo corpo. Ora, però, il nemico invisibile è la depressione. "Ho sempre dormito poco. Ora passo molto tempo a letto", racconta, descrivendo la difficoltà nel portare avanti il lavoro che da sempre lo ha animato. "Prima il mio corpo non lo vedevo neanche, nel senso che non mi occupavo di lui. Adesso devo vedere se riesco a dormire bene, se riesco ad andare in bagno", ha spiegato. Anche la vista è peggiorata: "Faccio fatica, e poi vedo male: per uno storico dell’arte non è il massimo".

Una meditazione dolorosa

Il critico d'arte ha parlato della sua malattia come di un modo di pensare in modo critico al passato: “Trascorro una fase di meditazione dolorosa su quello che ho fatto e sul destino che mi attende. Non c’è dubbio. Non era una recita a teatro ma la rappresentazione del mio temperamento. Questo è stato il senso della televisione per me. Oggi la vedrei come una parte di me distante, come un calore di fiamma lontano”. Per il futuro spera, invece, che tutto quello che ha prodotto sia un lascito per chi resterà dopo di lui.