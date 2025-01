Depressione, scoperti centinaia di fattori di rischio genetici

I ricercatori dell'Università di Edimburgo e del King's College di Londra hanno analizzato i dati genetici di 680mila persone con depressione e di quattro milioni di persone senza depressione, provenienti da 29 Paesi, in un quarto dei casi non europei. Lo studio ha portato così a scoprire 300 nuove varianti genetiche che sarebbero collegate alla depressione e aumenterebbero il rischio di svilupparla

Da un grande studio condotto su 5 milioni di persone, arrivano nuove conferme alle teorie che includono anche cause genetiche all’origine della depressione. La ricerca, come riporta il Guardian, è stata condotta dll'Università di Edimburgo e dal King's College di Londra. I ricercatori hanno analizzato i dati genetici di 680mila persone con depressione e di quattro milioni di persone senza depressione, provenienti da 29 Paesi, in un quarto dei casi non europei. Lo studio ha portato così a scoprire 300 nuove varianti genetiche che sarebbero collegate alla depressione e aumenterebbero il rischio di svilupparla.

280 milioni di persone soffrono di depressione nel mondo

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il 3,8% della popolazione soffre di depressione e sono circa 280 milioni le persone che ne soffrono nel mondo. Come è ormai appurato, una serie di fattori, tra cui eventi avversi della vita, cattive condizioni di salute e stress, possono aumentare il rischio di sviluppare depressione, la quale ha però anche una componente di predisposizione genetica.