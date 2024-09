Fisco, acquisto quadro all’asta: Sgarbi prosciolto da accuse a Roma

Il gup di Roma ha deciso per il non luogo a procedere nei confronti dell'ex sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi e della compagna, Sabrina Colle, nell’ambito del procedimento che li vedeva imputati per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il critico d'arte, difeso dagli avvocati Giampaolo Cicconi e Manuel Varesi, aveva debiti con l'Agenzia delle Entrate per un totale di circa 715mila euro.