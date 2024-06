Sgarbi a Sulmona, virale il video del comizio deserto

Il candidato alle Europee per Fratelli d’Italia ha fatto tappa in piazza nella città abruzzese. Ma, forse anche per la concomitanza con una processione del Corpus Domini, non c'era quasi nessuno ad assistere. Non è mancato un battibecco con uno dei pochi presenti

Pochi, pochissimi, ad assistere al comizio di Vittorio Sgarbi, candidato alle Europee per Fratelli d'Italia, in piazza a Sulmona. Solo una decina di persone, tra cui una che lo contesta apertamente. Secondo Sgarbi il motivo è la quasi concomitante processione del Corpus Domini, a cui ha partecipato invece una folla molto più numerosa.

Il discorso e la contestazione

Durante il suo intervento l’ex sottosegretario alla Cultura ha detto di essere lì per dare voce a chi non ne ha. “Sono qua per i cittadini, per il popolo. Io voglio entusiasmo, voglio felicità. Non andate a votare se non siete felici. L’Europa non ha bisogno di un voto forzato, ma di rappresentanti che abbiano idee e pensieri, che parlino latino. Questo serve”.

Non è mancato poi il battibecco con uno dei pochi presenti: dal video non si comprende esattamente cosa gli venga detto dalla piazza, ma Sgarbi chiaramente risponde con uno dei suoi refrain preferiti: “Capra!”, per poi invitarlo ad andare in un paese vicino: “Vai a Pratola. Vattene a Pratola. Capra”.