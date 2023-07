13/13 ©Getty

E prosegue: "Allora censuriamo Petrolio di Pasolini, Houellebecq, Dieci ragazze per me di Battisti, Mozart, Lorenzo da Ponte o chiediamo a Manzoni di ritirare Merda d'artista? È una strumentalizzazione ridicola. Nelle mie funzioni di sottosegretario, la mia dottrina e il mio ruolo sono contegnosi", aggiunge Sgarbi. "Le parolacce non le dico mai, se non in un contesto in cui sono pertinenti. Non ero lì a inaugurare una mostra, ma a fare un discorso in un luogo che è il centro della dissacrazione, perché l'arte contemporanea è dissacrazione"

