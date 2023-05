Comunali 2023, Vittorio Sgarbi eletto sindaco di Arpino

I precedenti

Non è la prima volta che Sgarbi viene eletto sindaco. La prima volta più di 30 anni fa, quando fu eletto primo cittadino di San Severino Marche, in provincia di Macerata, il 9 dicembre 1992, mantenendo la carica fino al 24 dicembre 1993. Ben 16 anni dopo, fu il turno di Salemi, in provincia di Trapani. Diventò sindaco il 30 giugno 2008 (fino al 15 febbraio 2012). L'ultima volta a Sutri, in provincia di Viterbo: dall'11 giugno 2018 al 15 maggio 2023, giorno appunto dell'elezione a primo cittadino ad Arpino, nel Frusinate. Adesso la poltrona ad Arpino va ad aggiungersi a quelle che il sottosegretario già occupa nel Governo di Giorgia Meloni, come prosindaco di Urbino e assessore alla bellezza del Comune di Viterbo, oltre quelle nelle diverse fondazioni culturali.