Le urne hanno iniziato a consegnare i risultati della tornata di elezioni amministrative che si sono tenute tra domenica 14 e lunedì 15 maggio. A spoglio dei voti ancora in corso, in alcuni dei 13 capoluoghi di provincia al voto la distanza tra i candidati è così ampia da non lasciare spazio a dubbi particolari. Latina e Brescia hanno per la prima volta un sindaco donna, a Imperia viene confermato Claudio Scajola, a Treviso resta Mario Conte

Comunali, Brescia al csx. Latina e Treviso al cdx. LIVE