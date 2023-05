Il consigliere del gruppo di Noi Moderati avrà 10 giorni di tempo entro i quali dovrà optare per una delle due cariche. Ma lui sembra aver già preso una decisione: "Attendo la lettera di Fontana, ma è più utile che resti come sottosegretario"

La carica da consigliere lombardo ricoperta da Vittorio Sgarbi è 'incompatibile' con l'incarico di sottosegretario di Stato alla Cultura: a sancirlo è stato il Consiglio regionale della Lombardia in apertura della seduta di oggi. Il consigliere del gruppo di Noi Moderati avrà 10 giorni di tempo entro i quali dovrà optare per una delle due cariche, dopodiché l'incarico di consigliere regionale decadrà automaticamente. Al posto di Sgarbi subentrerebbe in Consiglio per Noi Moderati Nicolas Gallizi, eletto nella circoscrizione di Milano.

La reazione: "Più utile che resti come sottosegretario"

Lo stesso Sgarbi, tuttavia, sembra aver già preso una decisione, che attende ora solo di essere ratificata. "Aspetterò la lettera di Fontana e risponderò che è più utile per la Lombardia che io resti sottosegretario anziché consigliere regionale", ha detto all'Ansa. "Sarei voluto andare già oggi in Consiglio, ma andrò alla prossima convocazione, appena riceverò la lettera, per salutare i colleghi", ha spiegato Sgarbi, sottolineando che "si tratta di un atto dovuto" e che ci sono una serie di iniziative e progetti nella regione "che posso portare avanti meglio come sottosegretario".