Il politico leghista ha ottenuto la riconferma per un secondo mandato: niente da fare per gli avversari Pierfrancesco Majorino, Letizia Moratti e Mara Ghidorzi. Nato a Varese nel 1952, in passato Fontana è stato sindaco prima di Induno Olona e poi della sua città, oltre che presidente del consiglio regionale. Leghista della prima ora, non ha mancato in alcune occasioni di discostarsi dalla linea del partito