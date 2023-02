Regionali, Meloni: risultato consolida centrodestra e rafforza governo

Politica

La premier si conferma il leader politico più apprezzato: anche se con saldo negativo (il 52% degli italiani ha poca/nessuna fiducia in lei, contro un 44% che ne ha molta/abbastanza), è comunque valutata molto meglio dei suoi competitor. Oltre la metà degli intervistati (53%) dichiara che questo governo ha fatto ciò che si aspettavano, se non meglio. Tra le priorità, economia, sanità ed energia. FdI primo nelle intenzioni di voto. Sulle Regionali, Rocca e Fontana in testa nel Lazio e in Lombardia