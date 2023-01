Sondaggio Quorum/YouTrend: promossi primi 100 giorni governo Meloni

9/13 Sondaggio Quorum/YouTrend per Sky TG24

In vista delle prossime elezioni regionali in Lazio, secondo il sondaggio Quorum/YouTrend per Sky TG24, il candidato del centrodestra Francesco Rocca è in testa e favorito per l’elezione a governatore (40,7%). Alessio D’Amato, candidato di centrosinistra e Terzo polo, è a poco più di 8 punti di distacco (32,4%); Donatella Bianchi, del M5S, rimane terza al 20,8%

