Rating, dall’Australia alla Svizzera: i Paesi con la tripla A

La Danimarca è considerata fra i Paesi più affidabili secondo il World Competitiveness Ranking 2024 (IDM), e si conferma ancora uno dei Paesi più competitivi al mondo, sebbene sia scesa al terzo posto (dopo aver mantenuto per due anni di seguito il primo posto nel ranking). Dal 2020 rimane prima in materia di efficienza delle imprese e dal 2022 al secondo per le infrastrutture. Nonostante la contrazione per ciò che concerne i risultati economici (attualmente si trova in 22° posizione), risulta stabile in quinta posizione per l'efficienza governativa. Il rendimento del rendimento del bond decennale danese, al 6 giugno 2025, è del 2,53%