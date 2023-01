1/8 ©IPA/Fotogramma

Il 12 e il 13 febbraio si vota per le elezioni regionali in Lazio. In corsa Donatella Bianchi del Movimento 5 stelle, Alessio D’Amato per il centrosinistra, Francesco Rocca per il centrodestra, Sonia Pecorilli per il Partito Comunista italiano, Fabrizio Pignalberi per Quarto polo e Insieme per il Lazio, Rosa Rinaldi per Unione Popolare di Luigi de Magistris. Ecco i loro profili

Elezioni regionali in Lazio e Lombardia: date e candidati