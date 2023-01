2/10 ©IPA/Fotogramma

Sono tre i principali candidati per la carica di governatore del Lazio: per il Movimento 5 Stelle e il Polo Progressista corre la giornalista Donatella Bianchi, per il centrosinistra (che comprende anche le liste di Azione/Italia Viva) l’attuale assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato e per il centrodestra il presidente della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca

