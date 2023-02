L'affluenza

Crolla l'affluenza in Lombardia dove ha votato il 41,53% degli elettori, il dato più basso in 53 anni. L'affluenza più bassa finora si era registrata nel 2010 quando votò il 71,9% dei lombardi. In quelle elezioni i principali candidati erano Roberto Formigoni, che fu confermato per il centrodestra per la quarta volta presidente della Regione, e Filippo Penati per il centrosinistra. Anche allora la consultazione si svolse su due giornate, il 28 e il 29 marzo. Alle regionali del 2018 si votò in una sola giornata, il 4 marzo, in contemporanea con le elezioni politiche, e l'affluenza fu del 73,1%.