Regionali: cosa dice il voto

In altri tempi, sarebbero stati considerati candidati deboli. E, invece, stravincono. Non solo, il governo non esce indebolito nemmeno rispetto a quello che alla vigilia pareva l’unico rischio, quello di uno strapotere di Fratelli d’Italia che gli alleati avrebbero, in qualche modo, dovuto e voluto contrastare ( ELEZIONI REGIONALI, LO SPECIALE DI SKY TG24 - LO SPOGLIO IN TEMPO REALE ).

Senza discussioni. Vince la destra in Lazio e in Lombardia con un distacco di dimensioni importanti su un’opposizione divisa, ma comunque distante dai numeri della coalizione di maggioranza nelle due regioni e nel Paese. Si potrebbe dire: centrodestra imbattibile, pur con candidati battibili. Fontana con alle spalle una gestione dell’emergenza Covid discutibile e discussa, il divorzio da Moratti, FdI da tenere a bada. Rocca, poi: contiguo alla politica, ma tutto sommato un parvenu della politica, a rischio di essere ricordato come una specie di Michetti 2.0.

Le premesse di un risultato prevedibile

leggi anche

Risultati elezioni regionali, le reazioni dei partiti al voto

Le premesse per questo risultato c’erano tutte. La prima, i tempi. Innanzitutto quelli scelti dal Pd per il congresso. Le primarie che si celebrano in contemporanea alle Regionali, il Pd praticamente senza guida. E, soprattutto senza una linea politica coerente neanche sulle alleanze, fondamentali in un turno unico – la forma più spinta del maggioritario – come quello delle elezioni regionali. Linea non coerente nemmeno rispetto al naturale tentativo di essere competitivi. Pd con i Cinque stelle in Lombardia e con il Terzo Polo nel Lazio, il contrario di quello che molti ritenevano, almeno, utile.

Se il Pd frena, non gioiscono nemmeno M5s e Terzo Polo

Letta parla di risultato più che significativo, ma l’unica soddisfazione, per chiunque sarà il futuro segretario dei democratici, è che la possibile concorrenza non può gioire. Anzi. I Cinque stelle si confermano deboli sul territorio anche in una regione, il Lazio, un tempo teatro di successi clamorosi. Il progetto centrista di Calenda e Renzi, se non si estingue, subisce comunque un’importante frenata. Il fallimento di una candidata sulla carta forte in Lombardia come Letizia Moratti dice molto sullo scarso appeal di quello schieramento.