Risultati elezioni regionali, le reazioni dei partiti al voto

LA SCONFITTA DI MAJORINO – “È stata una vittoria netta della destra, il Terzo polo rifletta sulla scelta che ha portato a sostenere Letizia Moratti” ha dichiarato Pierfrancesco Majorino, candidato per centrosinistra e M5S in Lombardia. L’europarlamentare, che ha dichiarato di volersi dimettere dal seggio a Bruxelles, sostiene come “non aver avuto un leader di partito a livello nazionale non ci abbia aiutato. Le urne hanno avuto un giudizio spietato su Moratti, che forse non sarà in Consiglio regionale”

Elezioni regionali Lombardia, Majorino: "Vittoria netta della destra"