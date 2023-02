Elezioni Regionali Lombardia, Majorino: "Vittoria netta della destra"

Majorino, candidato per il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, ha affermato che "non aver avuto un leader di partito a livello nazionale non ci ha aiutato". Per l'ex assessore del Comune di Milano "non avere una leadership nazionale ci ha costretto a far sempre un di più. Rimane il rammarico di aver presentato il candidato due mesi prima del voto".

"Ho telefonato a Fontana per fargli i complimenti"

Majorino ci ha tenuto a ringraziare "tutte le elettrici ed elettori che ci hanno sostenuto e che hanno creduto in noi nella nostra scommessa politica. Il risultato è netto, inequivocabile, siamo di fronte a un'altra vittoria della destra in Lombardia, netta". Poi ha rivelato di aver "telefonato al presidente Fontana, complimentandomi con lui come è giusto e doveroso fare in una situazione di questo tipo".

Mi dimetterò da europarlamentare"

Durante il suo discorso post elezioni, pronunciato al suo comitato elettorale, Majorino ha annunciato le sue dimissioni da europarlamentare "per rimanere in Consiglio regionale come è giusto che sia, per portare all'opposizione il mio contributo e aiutare le forze dell'opposizione".

"Giudizio spietato degli elettori su Letizia Moratti"

Sui risultati dell'altra candidata alle elezioni, Letizia Moratti, in corsa per il Terzo Polo, Majorino ha commentato: "Mi pare che gli elettori abbiano dato un giudizio spietato alla proposta di Letizia Moratti che mi risulta in questo momento non riuscire nemmeno a entrare in Consiglio regionale. Quindi credo che gli elettori hanno spiegato come quella dell'accordo con Letizia Moratti fosse davvero l'ultima ipotesi possibile". A chi gli ha chiesto se si sia pentito di non avere accettato il ticket con Moratti, Majorino ha spiegato che "non era possibile".