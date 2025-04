25 Aprile, nipote di Mussolini: revoca cittadinanza non cambia storia

Il Comune di San Clemente ha revocato la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini alla vigilia del 25 aprile, il consiglio comunale di Riccione ne discuterà nella prossima seduta. "Una scelta che va di moda, di questi tempi. Ma se certi sindaci credono, in questo modo, di cancellare o riscrivere la storia, si sbagliano", dice in un'intervista al Resto del Carlino Rimini Edda Negri Mussolini, nipote del duce, morto il 28 aprile 1945. "La moda di togliere la cittadinanza a mio nonno è partita già prima che Giorgia Meloni andasse al governo", aggiunge, ricordando che quasi tutti i comuni italiani conferirono la cittadinanza onoraria a Mussolini tra il 1923 e il 1924. "Se oggi la cosa dà così fastidio, allora si faccia una legge in parlamento per revocare ovunque la cittadinanza onoraria. La mia, naturalmente, è una provocazione. Mi chiedo: perché solo negli ultimi anni c'è questo dibattito? In Italia abbiamo avuto un presidente della Repubblica come Pertini che è stato un partigiano, tanti sindaci e assessori che hanno combattuto contro i fascisti, ma nessuno di loro si è posto la questione, pur avendo molte più ragioni rispetto a quante ne abbiano i sindaci di oggi. Mio nonno è stato assassinato 80 anni fa. Non può fare male a nessuno. Forse i nostalgici sono più a sinistra, visti certi comportamenti e un clima di odio crescente, dettato spesso dall'ignoranza. Io ho molta più paura oggi che negli anni di piombo", continua.