Cronaca

Anche Lugo , in provincia di Ravenna, è finita sott’acqua a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna in questi giorni, causando morti e danni ancora tutti da quantificare. Da ieri sera, 17 maggio, il centro storico della cittadina ha cominciato ad allagarsi : l’acqua è risalita dalla pianura a sud, a causa dello straripare dei fiumi Senio e Santerno

Il Senio scorre a ovest di Lugo, il Santerno a est. La loro acqua ha cercato una via per raggiungere il mare ed è così arrivata fino al centro della città romagnola

Lugo si trova a circa dieci chilometri in linea d’aria da Imola, che per l’emergenza non ospiterà il Gran Premio di Formula Uno in programma per questo weekend, e da Castel Bolognese, anche questo sempre più in difficoltà