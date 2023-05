Alluvioni, l’Emilia-Romagna è la regione più a rischio di tutta Italia

Cronaca

Cosa fare in caso di alluvione, i consigli della Protezione Civile

Durante l’allerta serve tenersi informati sulle criticità previste sul territorio e le misure adottate dal proprio Comune. Nel corso dell’alluvione mai uscire per sistemare la macchina. Ritirarsi in luoghi elevati evitando ponti e scarpate se si è all’aperto, allontanarsi dalle cantine se si è al chiuso. Finita l’emergenza, aspettare che le autorità diano informazioni in merito alla possibilità di utilizzare i sistemi di scarico. Ecco le indicazioni da seguire

La Protezione civile ha pubblicato informazioni e indicazioni da seguire per prevenire e affrontare al meglio situazioni di emergenza in caso di alluvione: dalla conoscenza dell’area in cui si abita all’acqua del rubinetto, ecco cosa fare

Prima di tutto, sapere che la propria zona è a rischio sismico è importante per fare prevenzione. È perciò utile conoscere quali sono le alluvioni tipiche del proprio territorio e sapere che se ci sono state alluvioni in passato è probabile che ci saranno anche in futuro. In alcuni casi, spiega la Protezione civile sul proprio sito, l’acqua può salire improvvisamente, anche di uno o due metri in pochi minuti