Alluvione in Emilia Romagna, le immagini dei soccorsi. VIDEO

Sono circa 750 i vigili del fuoco impegnati nell'emergenza maltempo, di cui quasi 300 nella provincia di Forlì. Si contano circa 55 unità per il coordinamento degli interventi, 240 soccorritori acquatici, 20 unità specialistiche speleo-alpino fluviali, 65 esperti nelle unità di pompaggio e 15 sommozzatori. Sono 64 i moduli operativi arrivati da fuori regione (tutte tranne le isole), per un totale di 400 unità. Dei 250 mezzi al momento impiegati nei luoghi colpiti, sono presenti 25 piccoli natanti e 4 anfibi, nonché 10 mezzi di pompaggio. Ci sono poi 5 elicotteri con 25 unità specialistiche e 10 droni attivi in Emilia Romagna da stasera. Ecco le immagini di alcuni degli interventi di soccorso portati a termine.

Faenza, due anziani sul tetto soccorsi in elicottero A Faenza due anziani sono stati soccorsi da un elicottero della Guardia costiera. I due si erano rifugiati all'ultimo piano dell'edificio, circondato dalle acque, e grazie a un lucernario sono stati raggiunti dai soccorritori calatisi dall'elicottero. Uno alla volta i due anziani sono stati imbragati e issati a bordo del velivolo.

Vigili del Fuoco salvano un cagnolino a Faenza Ancora a Faenza, i Vigili del Fuoco hanno messo in salvo un cane rimasto bloccato a causa dell'alluvione. L'animale, incastrato tra i detriti, è stato liberato e caricato a bordo di un gommone. Ancora piogge e allerta rossa in Emilia Romagna, dove numerosi sono gli interventi per soccorrere persone e animali.

Due famiglie salvate dai vigili del fuoco a Forlì A Forlì due famiglie sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco. Il Comune inoltre ha creato una raccolta fondi a sostegno delle famiglie e delle realtà più colpite dall'emergenza alluvione che ha coinvolto la città in questi giorni. "Si tratta dell'unica raccolta fondi ufficiale del Comune, pensata per portare un supporto concreto, diretto, rapido e trasparente a chi, in questo momento, ne ha più bisogno. È possibile donare tramite bonifico bancario al Comune di Forlì all'IBAN IT 48 Q 06270 13201 CC0230308064, specificando la causale 'Donazione emergenza alluvione'", fa sapere l'amministrazione comunale.

A Riccione un uomo portato a spalla e salvato A Riccione ieri un operaio è stato tratto in salvo "a braccia" dai vigili del fuoco, che lo hanno portato a spalla fuori dall'edificio dove l'uomo era bloccato a causa dell'alluvione.

L'elicottero dei carabinieri sorvola le zone alluvionate L'entità dei danni e l'estensione delle zone colpite è visibile in un video dei Carabinieri realizzato durante il sorvolo delle aree alluvionate. Nell'arco di 24 ore sono caduti fino a 200 millimetri di pioggia sopra l'Emilia-Romagna, con intensità massime nella fascia tra Monghidoro, Civitella di Romagna e Castrocaro Terme. "La peculiarità dell'evento, che è stato classificato come estremo in base ai dati degli ultimi 20 anni, è che sta insistendo nella stessa area già colpita due settimane fa", spiega Paola Salvati, dell'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. "Vuol dire che i terreni erano già saturi e dunque non hanno potuto assorbire l'acqua in eccesso, che scorrendo in superficie ha aggravato le piene di tutti i fiumi", sottolinea.