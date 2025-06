Meteo, caldo estivo ovunque ma rischio temporali, ecco dove

L'avvio della settimana prevede tempo stabile e soleggiato su tutto il Paese. Le temperature subiranno una momentanea flessione al sud e settori adriatici per una rotazione delle correnti dai quadranti nord-occidentali. Attesi però su alcune regioni fenomeni temporaleschi localmente intensi, accompagnati da forti raffiche di vento e possibili grandinate ascolta articolo

Domenica di caldo sull'Italia grazie al dominio anticiclonico. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, la giornata è "caratterizzata da una mattinata sostanzialmente soleggiata, salvo addensamenti sulla Liguria e settori a nord del Po con occasionali acquazzoni sull'Alto Adige ed Alpi lombarde. Nel corso del pomeriggio, locale instabilità insisterà su Alpi e Prealpi centro-orientali con occasionali brevi acquazzoni; asciutto sul resto del Paese con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi". Le temperature saranno prettamente "estive con picchi anche di oltre +35 per la risalita di masse d'aria calde dal nord Africa. Valori massimi in deciso aumento al sud con picchi di +37/+39 C su Puglia, Basilicata e Sicilia orientale. Caldo anche sul resto del Paese con temperature mediamente comprese tra i +30/+32 C.

Temporali sulle Alpi Giornata soleggiata, calda e anche afosa. Da segnalare i temporali sulle Alpi centro orientali in discesa sulla pianure del Friuli. Nelle prossime ore, infatti, si prevedono nubi e temporali in sviluppo dapprima sui rilievi lombardi e del Trentino alto Adige ed in seguito su tutti i rilievi del Triveneto, con particolare attenzione al Friuli Venezia Giulia. Si tratterà di fenomeni localmente intensi, accompagnati da forti raffiche di vento e possibili grandinate.