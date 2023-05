Alluvione Emilia-Romagna, assessore Ambiente di Forlì: tanti sfollati

Ai microfoni di Sky TG24, Giuseppe Petetta fa il punto della situazione in Emilia Romagna: "Ci sono tante frazioni dove fino a ieri sera c'erano esondazioni. Abbiamo migliaia di sfollati o dispersi, ma è un numero indefinito. L'assenza di comunicazioni non ci dà la reale situazione. Stiamo organizzando strutture e modalità per aiutare le persone bloccate in casa. Cercheremo di portare viveri e conforto"

Numero di sfollati e dispersi ancora da definire

"Ci sono tante frazioni - spiega l'assessore all'Ambiente - dove fino a ieri sera c'erano esondazioni. Per le prossime ore abbiamo una tregua del maltempo. Le acque devono essere "portate fuori" dalle zone abitate. Sicuramente in un secondo momento anche i volontari saranno preziosi per questa città". E aggiunge: "Abbiamo migliaia di sfollati o dispersi, ma è un numero indefinito. L'assenza di comunicazioni non ci dà la reale situazione. Con tanti volontari, stiamo organizzando strutture e modalità per aiutare le persone bloccate in casa, che non possono accendere fornelli. Abbiamo chi ci fa i pasti, cercheremo di portare viveri e conforto".