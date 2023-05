6/11

In Emilia Romagna confermata anche per sabato allerta meteo rossa e arancione. A causa del protrarsi del maltempo che ha determinato forti criticità idrogeologiche sia per la collina che per la pianura, il Sindaco di Bologna ha firmato oggi un'ordinanza, valida fino a termine emergenza, che vieta alle persone non autorizzate lo stazionamento lungo le aree pubbliche che costeggiano tutti i corsi d'acqua cittadini (fiumi, torrenti, canali) e nei pressi dei ponti che li attraversano