Voci da Modigliana, l'incubo del paese isolato della Romagna

“Pronto?”. Silenzio dall’altra parte. “Pronto?”. Dopo qualche secondo una voce rotta dalla disperazione. “Scusa, non so se riesco a parlare”. Raffaella Pazzi è di Faenza, la città del Ravennate sommersa dall’acqua. Sua madre ha oltre 70 anni, vive da sola a Modigliana, nel forlivese, ed è irraggiungibile da martedì, dice con la voce rotta. Quello di Modigliana è un comune fantasma, dimenticato perché completamente isolato: è piegato da oltre 70 frane, da tre giorni molte case sono completamente prive di acqua corrente e di linea telefonica. Il ponte è crollato, le strade sono interrotte e ad altissimo rischio di ulteriori frane. In queste ore questo Comune di poco più di 4 mila abitanti è raggiungibile dalla Strada Provinciale Modiglianese ma l'accesso è consentito solo ai mezzi di soccorso, di emergenza o ai mezzi autorizzati. La madre di Raffaella, come la maggior parte degli altri abitanti, è senza linea telefonica da martedì, quando l’alluvione ha invaso la Romagna. “Mia madre è vedova da dicembre scorso, ha dei problemi di salute. Saperla da sola è terribile”, racconta Raffaella che da quattro giorni non riesce a mettersi in contatto con lei. Così ha fatto un appello sui social e il marito di una collega che abita nei dintorni è riuscito a raggiungerla e ad accertarsi che stesse bene. “Questo è un paese dove vivono molti anziani: sono tutti soli e senza aiuti”. Scarseggiano anche i beni di prima necessità: nel paese c’è un solo grande supermercato, gli scaffali sono vuoti.

Il sindaco: "Situazione gravissima, l'unico punto di accesso è crollato"



"Qui la situazione è gravissima, perché siamo pressoché completamente isolati per via delle frane", ha detto oggi è il sindaco di Modigliana Jader Dardi, che sottolinea come nel territorio del suo Comune, in provincia di Forlì-Cesena, ci siano "decine di frane". "Le persone che sono rimaste isolate le abbiamo tutte monitorate - assicura - in tanti sono voluti andare da parenti amici e in 30 sono stati accolti in un centro che abbiamo predisposto". Al momento però "la situazione è gravissima. Abbiamo un ponte crollato e l'unico punto di accesso è a grande rischio. Stiamo intervenendo con l'esercito e capire che soluzioni adottare, anche in linea provvisoria".