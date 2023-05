Alluvione Emilia Romagna, Sky TG24 tra le case allagate nel Ravennate

La situazione attorno a Ravenna

Ancora difficile al momento valutare i danni e l'evolversi della situazione nella zona, i piani inferiori delle abitazioni sono allagati così come i campi coltivati. La situazione in questa zona resta molto complicata, c'è chi si lamenta di non avere ricevuto aiuto e qualcuno ha iniziato a liberare da solo la propria casa, garage o scantinato. Ancora presto per fare una stima dei danni precisa, ma soprattutto tra gli agricoltori, c'è preoccupazione per le colture della zona per gli anni futuri. Ieri è stato il giorno più difficile di questa alluvione, mentre oggi ci si aspetta che il livello dell'acqua inizi a calare. Intanto, alla porte della città è stato realizzato un argine di terra per evitare che l'acqua arrivi in centro.