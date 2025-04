Lite condominio, uccide coppia di vicini e si toglie vita nel Torinese

Le vittime sono Chiara Spatola, 28 anni, e Simone Sorrentino, di 23, uccisi a coltellate da Andrea Longo, un camionista di 34 anni. La coppia stava per trasferirsi in un'altra casa e in un'altra città, a Rivalta Torinese

Doppio omicidio a Volvera, in provincia di Torino, dove intorno alle 20.45 di ieri sera un uomo, a seguito di una lite scoppiata in condominio, ha ucciso a coltellate una coppia di vicini per poi togliersi la vita. L'episodio è avvenuto in via 24 Maggio. Sul posto stanno indagando i carabinieri.