Sgomberi a Roma, dopo Natale focus su Casapound e SpinTime

Dovrebbe tornare sul tavolo del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, subito dopo le festività natalizie, la questione legata agli sgomberi a Roma. Nella lista ci sarebbero, in particolar modo, occupazioni storiche come quella di Casapound all'Esquilino e quella dello SpinTime, in via Santa Croce in Gerusalemme. Ogni discorso in merito, con buona probabilità, verrà fatto dopo la chiusura del Giubileo del 6 gennaio e dopo il periodo natalizio in cui, di solito nella Capitale c'è uno stop degli sgomberi. Di base rimane aperta la discussione su quali soluzioni alternative possano essere trovate per situazioni legate, come detto, allo Spin Time dove si trovano oggi molti minorenni.

Le occupazioni abusive in Italia

Intanto, dopo quanto successo a Torino con lo sgombero di Askatasuna, il numero delle occupazioni abusive di immobili, sia privati che pubblici, di area anarco-antagonista, all’interno dei quali sono attivi collettivi che organizzano iniziative di vario genere resta corposo: se ne contano almeno 125 in tutta Italia. Le occupazioni riconducibili all’estrema destra italiana sono invece due, ovvero quella già citata da CasaPound a Roma nella sede di via Napoleone III e quella di Spazio Libero Cervantes a Catania. A quanto risulta dalla mappatura delle occupazioni, dei 125 casi di area anarco-antagonista, il numero maggiore si trova nel Lazio e in particolare proprio nella Capitale, dove sono 48 gli immobili occupati. Altre 25, invece, si trovano in Lombardia, 15 in Campania e in particolare a Napoli, 6 sono in Piemonte e 7 in Sicilia. Liguria, Veneto e Puglia contano tre occupazioni ciascuna. In Emilia-Romagna le occupazioni di questo tipo sono 2 mentre in Sardegna, Calabria e Abruzzo ce n'è una a regione.