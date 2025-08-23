Piantedosi sul Leoncavallo: "Anche Casapound rientra negli sgomberi"

"Da prefetto di Roma sono stato quello che l'ha inserito nell'elenco dei centri che sono da sgomberare, prima o poi arriverà anche il suo turno", ha detto il ministro dell'Interno interpellato a margine del Meeting di Rimini dopo lo sgombero del centro sociale Leoncavallo di Milano
"Anche CasaPound rientra negli sgomberi, io sono stato da prefetto di Roma quello che l'ha inserito nell'elenco dei centri che sono da sgomberare, prima o poi arriverà anche il suo turno". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi interpellato a margine del Meeting di Rimini dopo il discusso sgombero del centro sociale Leoncavallo di Milano. E a chi gli ha fatto notare che il collega di governo e ministro della Cultura Alessandro Giuli ha detto che l'immobile di CasaPound potrebbe non essere sgomberato, Piantedosi ha spiegato: "Credo abbia detto che se si legalizza in qualche modo potrebbe non essere sgomberato. È successo già ad altri centri, il comune di Roma ha comprato addirittura delle strutture per legalizzarli, è successo anche in altre città".