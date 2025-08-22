Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Leoncavallo, ministro Giuli: "Sgomberare anche CasaPound? No se è legale"

Politica

Il ministro della Cultura interviene sul dibattito riguardante gli sgomberi di spazi occupati, tra cui CasaPound. La sua posizione chiarisce i criteri di legalità come guida per eventuali interventi

ascolta articolo

Interrogato sulla possibilità di sgomberare CasaPound, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha risposto oggi al Meeting di Comunione e Liberazione di Rimini: "Se CasaPound rispetta i criteri di legalità, non c’è motivo di sgomberarla". La dichiarazione arriva a seguito dello sgombero a sorpresa del centro sociale Leoncavallo di Milano, avvenuto ieri. Giuli ha precisato: "La posizione del governo è chiara e ragionevole: non devono esistere spazi di illegalità né incubatori di violenza. Questo principio vale per tutti". La questione ha sollevato un dibattito pubblico e parlamentare, con opposizioni, attivisti e larga parte dell’opinione pubblica che chiedevano un’azione bipartisan contro le occupazioni, inclusi gli spazi dove opera CasaPound.

Politica: Altre notizie

Leoncavallo, Giuli: "Sgomberare CasaPound? No se è legale"

Politica

Il ministro della Cultura interviene sul dibattito riguardante gli sgomberi di spazi occupati,...

Meeting Rimini, Draghi: Ue marginale e spettatrice, da Ucraina a Gaza

Politica

L'ex presidente del Consiglio è intervenuto per la quarta volta alla kermesse, nel corso del...

Vaccini, Borghi (Lega): "Aprire confronto su obbligo e legge Lorenzin"

Politica

Dopo le polemiche sulla revoca del Nitag, l'esponente del Carroccio ribadisce la sua contrarietà...

vaccini borghi lega schillaci

Meeting Rimini, Mattarella: "Abbiamo bisogno di costruttori di pace"

Politica

"Non possiamo dare per scontate le conquiste che le precedenti generazioni ci hanno trasmesso....

Sgombero Leoncavallo, Sala: “Comune non avvisato”. È scontro politico

Politica

Polemiche sullo sfratto dello storico centro sociale milanese. Previsto a settembre, il...

sgombero leoncavallo beppe sala

Politica: I più letti