Sgombero Leoncavallo, Sala: “Comune non avvisato”. È scontro politico

Polemiche sullo sfratto dello storico centro sociale milanese. Previsto a settembre, il provvedimento è stato anticipato a ieri. "In uno Stato di diritto non possono esistere zone franche o aree sottratte alla legalità", commenta Meloni. "Finalmente si cambia", esulta Salvini. Ma il sindaco del capoluogo lombardo si è detto stupito: “Palazzo Marino non è stato avvertito. C’erano molte modalità per farlo. Il Leonka ha valore e deve continuare ad emettere cultura, continua il dialogo”

Con un blitz che ha anticipato la data prevista del 9 settembre, nella mattinata del 21 agosto le forze dell’ordine hanno sgomberato il centro sociale Leoncavallo , sfrattato dalla sede che occupava in via Watteau dal 1994. All’interno non c’era nessuno. Qualche indizio di una possibile accelerazione c'era stato. E negli ultimi mesi era cresciuto il pressing dei partiti di centrodestra sul ministro dell'Interno Piantedosi. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala non ha gradito quanto accaduto: è stato informato dello sfratto solo all’alba di ieri dal prefetto Claudio Sgaraglia.

Sala: “Comune non avvisato dello sfratto del Leoncavallo”

"Mercoledì ero a Palazzo Marino, impegnato in incontri di lavoro. Ho delegato il vicecomandante della Polizia locale in mia rappresentanza a partecipare al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che, come consuetudine, si tiene ogni mercoledì. In quella sede non è stato fatto cenno ad alcuno sfratto esecutivo del centro sociale Leoncavallo”, ha detto in una nota, il sindaco di Milano Giuseppe Sala. "Per un'operazione di tale delicatezza, al di là del Comitato, c'erano molte modalità per avvertire l'Amministrazione milanese. Tali modalità non sono state perseguite", aggiunge il primo cittadino che definisce il centro sociale "un valore storico e sociale nella nostra città. Ho ricevuto giovedì mattina dal Prefetto la notizia".

Sala: “Il Leoncavallo deve continuare a emettere cultura”

Il sindaco Sala non era stato quindi informato preventivamente dell'esecuzione dello sfratto del centro sociale. È stato il prefetto Claudio Sgaraglia, con una telefonata ad avvisare il primo cittadino che ha ribadito il valore del ‘Leonka’. "Un valore storico e sociale nella nostra città". "A mio parere questo centro sociale deve continuare ad emettere cultura, chiaramente in un contesto di legalità. Da anni e anni è un luogo pacifico di impegno. Confermo la volontà di mantenere aperta l'interlocuzione con i responsabili delle attività del centro sociale". Come Comune avevamo continuato, con i responsabili del Leoncavallo, un confronto che portasse alla piena legalità tutta l'iniziativa del centro. Si stavano valutando varie soluzioni a norma di legge, che potessero andare nel senso auspicato”.