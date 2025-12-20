Torino, il corteo contro sgombero del centro sociale Askatasuna. FOTO

A Torino il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. FOTO
Oltre duemila persone in corteo da Palazzo Nuovo sede storica delle facoltà umanistiche al grido "Askatasuna vuol dire libertà, nessuno ci fermerà" e "guai a chi ci tocca". Presenti molti giovani e famiglie. Lungo il percorso si sono registrati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine
- "Torino partigiana Que viva Askatasuna". È questo lo striscione in testa al corteo, partito da Palazzo Nuovo, a Torino, contro lo sgombero del centro sociale avvenuto giovedì.
- "Andiamo avanti fino alla vittoria sempre dalla parte dell'Askatasuna". "È il momento di mandare un segnale chiaro a questo governo militare che ha paura di noi”. Con queste parole dette al microfono é iniziato il corteo da Palazzo Nuovo, sede storica delle facoltà umanistiche.
- Oltre duemila persone sono partite da Palazzo Nuovo sede storica delle facoltà umanistiche al grido "Askatasuna vuol dire libertà, nessuno ci fermerà" e "guai a chi ci tocca".
- Durante il corteo si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Un gruppo di persone incappucciate in testa alla manifestazione ha cercato di sfondare il cordone della polizia lanciando bottiglie e oggetti.
- Le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Ci sono state cariche con manganellate da un lato e bastonate da parte dei manifestanti. Durante gli scontri i manifestanti hanno lanciato bombe carta per cercare di sfondare il cordone delle forze dell'ordine posto a 500 metri dalla palazzina che era occupata da Askatasuna.
- Al corteo partecipano molti giovani e famiglie residenti nel quartiere Vanchiglia, con bambini che espongono uno striscione decorato con le impronte delle loro mani. Sono presenti anche delegazioni arrivate da altre città, tra cui Milano, Genova e dal Nord Est. Numerose le bandiere No Tav e quelle a sostegno della Palestina. In corteo anche la capogruppo Consiglio Regionale di Avs Alice Ravinale.
- Prima della partenza ci sono stati vari interventi al microfono, tra cui un rappresentante dei genitori del Comitato di quartiere Vanchiglia che ha ricordato come per l'operazione tra scuole sono state chiuse. L'intenzione dei manifestanti è di arrivare in zona Vanchiglia.
- "Oggi non è una data di fine ma è un inizio che proseguirà e andrà avanti”, ha dichiarato il portavoce di Askatasuna, Stefano, per poi annunciare i prossimi appuntamenti: “Ci sarà un'assemblea cittadina 17 gennaio e un corteo nazionale 31 gennaio”.
- “Lo sguardo non è solo su Askatasuna ma ben oltre. L'attacco che è stato fatto non è a un centro sociale di quartiere ma al movimento in generale. Si deve ripartire da qui movimenti contro genocidio in Palestina”, ha aggiunto il portavoce.
- Per la manifestazione di oggi è ampio lo spiegamento delle forze dell'ordine con controlli anche alle stazioni ferroviaria.
- "Sono stati giorni importanti, non difficili. Penso alla solidarietà che è arrivata da tutta Italia e non solo e che ci sta dando molta forza. Oggi è un corteo necessario per far vedere cosa è stata ma sopratutto cosa sarà Askatasuna e stanno arrivando da tutta Torino e delegazioni anche da tutta Italia", ha aggiunto Stefano.
- "Il quartiere Vanchiglia è inattraversabile per tutti, residenti e chi lo vive, chi ci lavora è come fosse la Val di Susa con Jersey e dispiegamento di forze come se si fosse in guerra”, ha aggiunto il portavoce. Il corteo dovrebbe dirigersi verso Vanchiglia. Sono stati deviati deviati i mezzi pubblici dalla zona.