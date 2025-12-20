Torino, il corteo contro sgombero del centro sociale Askatasuna. FOTO

Offerte Sky
A Torino il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. FOTO

Cronaca fotogallery
12 foto
©Ansa

Oltre duemila persone in corteo da Palazzo Nuovo sede storica delle facoltà umanistiche al grido "Askatasuna vuol dire libertà, nessuno ci fermerà" e "guai a chi ci tocca". Presenti molti giovani e famiglie. Lungo il percorso si sono registrati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine

