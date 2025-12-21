Missiroli, chi è il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti

Prima della carriera politica era già conosciuto nel Ravvenate per aver partecipato, tra il 2004 e il 2005, al reality "Campioni - Il Sogno", che seguiva i tentativi della squadra del Cervia di approdare in Serie D. Il suo avvocato nega le accuse: "In 16 anni di matrimonio, con due figli, mai ha avuto comportamenti violenti nei confronti della moglie. La separazione in corso coinvolge aspetti che possono prestarsi a strumentalizzazioni" ascolta articolo

Mattia Missiroli, sindaco del Comune di Cervia (nel Ravennate) dal 10 giugno 2024, esponente del Pd vicino al presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, è accusato di maltrattamenti e lesioni alla moglie, da cui si sta separando e con cui ha avuto due figlie. Architetto libero professionista, già segretario dem locale, Missiroli in passato aveva raggiunto una certa notorietà grazie alla partecipazione come difensore al primo reality sul calcio Campioni, il sogno. La Procura di Ravenna ha chiesto il carcere, ma nelle scorse ore il Gip si è pronunciato in senso contrario. Il sindaco, attraverso il suo avvocato Ermanno Cicognani, "ha respinto fermamente accuse tanto gravi e infamanti: in 16 anni di matrimonio, con due figli, mai ha avuto comportamenti violenti nei confronti della moglie. La separazione in corso coinvolge aspetti che possono prestarsi a strumentalizzazioni".

Chi è Mattia Missiroli Nato a Forlì il 28 aprile 1981, Missiroli si laurea in Architettura e Ingegneria edile all'Università di Bologna nel 2007: per anni ha svolto l'attività di architetto come libero professionista in forma autonoma. È stato consigliere provinciale dal 2006 al 2011 e poi segretario del Partito Democratico di Cervia dal 2016 al 2017. Missiroli, il Cervia e il reality "Campioni – Il sogno" Come detto, in ambito locale Missiroli era piuttosto conosciuto già da prima di iniziare a muoversi in politica: tra il 2004 e il 2005 è stato tra i partecipanti della prima edizione del reality Campioni – Il sogno di Mediaset, condotto da Ilaria D'Amico e Davide Zen (poi sostituiti da Daniele Bossari e Federico Lampredi per la seconda, 2005-2006), che seguiva la scalata verso la serie D della squadra del Cervia. Il pubblico doveva quali giocatori l'allenatore (Ciccio Graziani) avrebbe dovuto far giocare per almeno un tempo. Missiroli ai tempi giocava nell'Eccellenza del Cervia, come difensore. La squadra fu effettivamente promossa in Serie D, dopo 35 anni di assenza. I vincitori di ciascuna stagione hanno invece ottenuto la possibilità di partecipare al ritiro pre-campionato di Inter, Juventus e Milan. Per la stagione a cui partecipò Missiroli toccò a Cristian Arreta, Lorenzo Spagnoli e Fabio Borriello.

Le accuse di maltrattamenti Il caso legato ai presunti maltrattamenti domestici si è innescato il 5 dicembre, quando la moglie si è presentata in pronto soccorso a Ravenna per lesioni a un braccio (7 giorni la prognosi) raccontando di essere caduta a terra dopo una forte spinta. Come confermato dal suo legale Giovanni Scudellari, non ha mai denunciato formalmente: ma, di fronte a un caso da codice rosso, sono stati i medici ad attivare l'apposito protocollo allertando la polizia. Nei giorni successivi è stata ascoltata dalla squadra Mobile, infine martedì scorso si è presentata lei stessa dagli inquirenti per gli ultimi dettagli. Nel complesso, allegando anche una foto di un labbro rotto da un presunto schiaffo e un paio di video, avrebbe delineato una situazione domestica - a suo dire - caratterizzata da insulti e anche da alcuni episodi di violenza mai rivelati prima: il più datato risalirebbe al 2012.