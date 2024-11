Maltratta famiglia tra Reggio Emilia e Pakistan: bracciale elettronico

In contattato con gli assistenti sociali

La donna era riuscita a mettersi in contatto sia con gli assistenti sociali del Comune di Reggio Emilia che con alcune ex insegnanti dei figli, segnalando anni di aggressioni fisiche e vessazioni psicologiche continuate anche nel Paese asiatico. Preoccupata dall'escalation di violenze, ha spiegato di non poter tornare in Italia insieme ai figli perché osteggiata dal marito che le avrebbe trattenuto i documenti validi per l'espatrio. A quel punto, valutata la gravità della situazione, gli inquirenti hanno attivato le procedure di collaborazione internazionale, per il tramite dell'Ambasciata italiana in Pakistan. Grazie all'intervento delle autorità italiane, in poco tempo la donna ed i figli ottenevano nuovamente i documenti validi per l'espatrio, riuscendo a far rientro in Italia dove sono stati inseriti in un programma di protezione e collocati all'interno di una comunità. Infine, la questura reggiana è stata informata dai colleghi dell'ufficio di polizia di frontiera dell'aeroporto bergamasco che l'uomo - sul quale pendeva l'ordinanza emessa dal gip - rientrava tra i passeggeri di un volo in arrivo dal Pakistan. E qui è stato fermato con una procedura non particolarmente frequente per notificargli l'ordinanza e applicare il braccialetto elettronico.