Indagato per maltrattamenti rompe braccialetto elettronico, arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver rotto in strada il braccialetto elettronico, che portava su ordine del gip di Milano nell'ambito di un'indagine per maltrattamenti all'ex compagna. Ieri, intorno alle 22, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Rho hanno arrestato in flagranza il 56enne per danneggiamento aggravato, dopo essere intervenuti su segnalazione di un passante che lo aveva visto armeggiare all'altezza della propria caviglia. L'uomo, ubriaco, è stato rintracciato poco distante dall'abitazione dell'ex compagna di 60 anni dalla quale era

stato allontanato dal 14 febbraio con il divieto di avvicinamento dopo la denuncia della donna.