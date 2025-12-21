Sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie

Missiroli è primo cittadino dal giugno del 2024 quando è stato eletto con il 56% delle preferenze sostenuto da un 'campo largo' che oltre al Pd comprendeva M5s, Verdi Sinistra e due liste civiche

Mattia Missiroli, sindaco di Cervia (sul litorale ravennate), è indagato per maltrattamenti e lesioni sulla moglie da cui si sta separando. Nei suoi confronti la Procura di Ravenna ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Ma il Gip del Tribunale del capoluogo romagnolo, come riportato dai Resto del Carlino e Corriere Romagna , venerdì scorso ha respinto la richiesta rilevando che i fatti contestati sarebbero in fondo episodici e che l'uomo, all'indomani della visita della consorte in pronto soccorso, abbia lasciato la casa. La Procura sarebbe pronta a depositare ricorso a Bologna per ottenere la misura cautelare. Missiroli, 44 anni, è architetto libero professionista e in passato aveva raggiunto una certa notorietà grazie alla partecipazione come difensore al primo reality sul calcio "Campioni, il sogno". È sindaco della città rivierasca dal 10 giugno 2024 quando, sostenuto da una lista di centrosinistra che oltre al Pd comprendeva anche M5s, Verdi Sinistra e due liste civiche, era stato eletto con il 56,11% dei voti.

L'accusa

Il caso legato ai presunti maltrattamenti domestici si è innescato il 5 dicembre quando la moglie di Missiroli si è presentata in pronto soccorso a Ravenna per lesioni a un braccio (7 giorni la prognosi) raccontando di essere caduta a terra dopo una forte spinta. La donna, come confermato dal suo legale, non ha mai denunciato formalmente: ma, di fronte a un caso da codice rosso, sono stati i medici ad attivare l'apposito protocollo allertando la polizia. Dopo un primo intervento di una volante, la donna è stata nei giorni successivi invitata in Questura a Ravenna e ascoltata dalla squadra Mobile. Infine martedì scorso si è presentata lei stessa dagli inquirenti per gli ultimi dettagli. Nel complesso, allegando anche una foto di un labbro rotto da un presunto schiaffo e un paio di video, avrebbe delineato una situazione domestica - a suo dire - caratterizzata da insulti e anche da alcuni episodi di violenza mai rivelati prima: il più datato risalirebbe al 2012.

Accuse respinte

Da parte sua il sindaco, attraverso il suo avvocato, "ha respinto fermamente accuse tanto gravi e infamanti. In 16 anni di matrimonio, con due figli, mai ha avuto comportamenti violenti nei confronti della moglie. La separazione in corso coinvolge aspetti che possono prestarsi a strumentalizzazioni". Il legale ha infine aggiunto che Missiroli "appena potrà prendere visione degli atti, dimostrerà la propria innocenza valutando altresì ogni azione legale a tutela della sua persona".